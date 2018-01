São Paulo só exige segurança na reta final do Paulistão Definido o confronto entre São Paulo e São Caetano nas semifinais do Paulistão, fica a dúvida, agora sobre os locais dos dois jogos. Existe a possibilidade de ambos serem disputados na capital, no Morumbi, o que, em tese, poderia favorecer o São Paulo. O mesmo valeria para as finais, provavelmente contra o Santos, que não jogaria na Vila Belmiro e poderia mandar seus jogos no Palestra Itália ou no Pacaembu. Mas para o superintendente de futebol, Marco Aurélio Cunha, não existe preocupação com este aspecto. ?Não importa o lugar, mas não abrimos mão de ter absoluta segurança?. O técnico Muricy Ramalho também não vê diferença nos locais dos jogos, mas ressalta que serão confrontos diferentes ?com forte desgaste emocional?. O objetivo é administrar este stress para chegar inteiro na final e também para manter uma boa performance dentro da Taça Libertadores da América. Alguns jogadores devem ser poupados diante do Marília, quarta-feira, no Morumbi, pela última rodada da primeira fase. Feliz da vida estava o meia Jorge Wagner, que teve a oportunidade de atuar por 90 minutos e não sentir a contusão muscular que o atrapalhou neste início dentro do Morumbi. ?Estou satisfeito, porque não senti nada e o time jogou muito bem?, festejou. O polivalente Souza tinha também outro motivo para comemorar: ele forçou o terceiro cartão amarelo, não vai enfrentar o Marília, quarta-feira, no Morumbi, e poderá entrar zerado nas semifinais. Outros três jogadores também forçaram o terceiro cartão: Rogério Ceni, Josué e Richarlyson. ?Este é um problema do regulamento. Na minha opinião todos deveriam estar zerados, para beneficiar a qualidade do espetáculo. Respeito o regulamento, mas não concordo?, afirmou o técnico Muricy Ramalho. Do lado do Barueri, o técnico Sérgio Soares reconheceu que tentou uma reação no segundo tempo ?mas ficou difícil diante de um time tão forte como o São Paulo?. Mas ele se dá por satisfeito por manter o time na elite paulista, apesar das últimas duas derrotas diante de adversários fortes: São Caetano (3 a 1) e São Paulo. Com 20 pontos, o Barueri não aspira mais nada na última rodada, quando enfrentará o Bragantino, em Bragança Paulista.