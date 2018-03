São Paulo só terá Souza no ano que vem O meia Souza, de 24 anos, estava com medo, e com razão. Os médicos do São Paulo decidiram, hoje, que o jogador será obrigado a passar por cirurgia no joelho esquerdo por causa de uma lesão no ligamento cruzado anterior. Isso significa que Souza está fora do Campeonato Brasileiro e de qualquer atividade pelo São Paulo em 2003. "Estou triste, esse seria o ano mais importante da minha carreira", lamentou. Souza era praticamente desconhecido até o início do ano. Apareceu com boas atuações na Portuguesa Santista, que chegou à semifinal do Campeonato Paulista. O São Paulo se interessou e o contratou para o Brasileiro. O atleta vinha atuando no meio-de-campo enquanto Kaká se recuperava de contusão e, aos poucos, ganhava espaço entre os titulares. Como consolo, Souza continuará recebendo, normalmente, seus salários - tem contrato até 2005 - e poderá ajudar a humilde família, que vive em Alagoas. A lesão ocorreu no domingo, durante a partida contra o Paraná, no Morumbi, e a cirurgia deverá ser feita quinta-feira. O meia era uma das apostas da diretoria e da comissão técnica, que o consideravam, no mínimo, um bom reserva. Além de Souza, o clube vai perder o atacante Reinaldo, que se apresentará ao Paris Saint-Germain no próximo mês. E Kaká e Luís Fabiano interessam ao futebol europeu e podem ser negociados ainda nesta temporada. Os dirigentes vão, assim, atrás de pelo menos mais um reforço. Um dos que interessam é o atacante França, do Bayer Leverkusen. O elenco treinou normalmente para o jogo de domingo, contra o Grêmio, no Estádio Olímpico, embora, até o início da noite de hoje, ainda não houvesse a confirmação da realização da partida.