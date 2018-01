São Paulo só volta a trabalhar na terça Após vencer o Paysandu no sábado, por 4 a 1 no Morumbi, o São Paulo ganhou dois dias de folga e só volta a treinar nesta terça-feira de manhã, no CCT da Barra Funda. Para evitar especulações, porém, o técnico Paulo Autuori tratou de já deixar bem claro: o atacante Amoroso, que estava machucado e desfalcou a equipe nos dois últimos jogos, voltará ao time titular no lugar de Diego Tardelli, domingo, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. ?Minha dupla titular é Amoroso e Christian. Não tem nem o que discutir?, disse Autuori. Para sorte dele, os dois estão em boa fase. Christian marcou quatro gols nos últimos quatro jogos e Amoroso vinha numa seqüência ainda mais fantástica, com 11 gols em 10 partidas. Questionado se prefere fazer dupla com Amoroso ou Tardelli, o politicamente correto Christian ficou em cima do muro. ?Para mim, tanto faz. Os dois têm características diferentes das minhas e eu me sinto bem jogando ao lado de ambos?. Um desfalque a ser lamentado é o do lateral Cicinho, que recebeu o terceiro amarelo contra o Paysandu e não enfrenta o Botafogo.