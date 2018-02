São Paulo sobe em ranking mundial O São Paulo apareceu, nesta segunda-feira, na sétima colocação na lista deste mês do ranking mundial da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatística do Futebol), que tem sede na Alemanha. Com 244 pontos, o clube paulista subiu uma posição em relação a setembro. A liderança do ranking segue com a Inter de Milão, que tem 310 pontos. O Liverpool, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, está em segundo, com 290. O Milan é o terceiro, com 267 pontos. Entre os 20 primeiros colocados, há apenas mais um time brasileiro. O Internacional está em 20.º lugar, com 201 pontos. O Santos é o 22.º, o Fluminense é o 38.º, o Atlético-PR é o 39.º, o Palmeiras é o 44.º, o Cruzeiro é o 53.º, o Corinthians é o 63.º e o Goiás é o 151.º. O ranking da IFFHS é divulgado todo mês e é calculado a partir dos jogos internacionais de cada clube nos últimos 12 meses. Confira como está o ranking dos 20 primeiros da IFFHS: 1.º - Inter de Milão (Itália) - 310 pontos 2.º - Liverpool (Inglaterra) - 290 3.º - Milan (Itália) - 267 4.º - Bayern de Munique (Alemanha) - 263 5.º - Manchester United (Inglaterra) - 257 6.º - CSKA Moscou (Rússia) - 245,5 7.º - São Paulo (Brasil) - 244 8.º - Lyon (França) - 241 9.º - Auxerre (França) - 236 10.º - Arsenal (Inglaterra) - 235 11.º - PSV Eindhoven (Holanda) - 234 12.º - Boca Juniors (Argentina) - 234 13.º - Villarreal (Espanha) - 229 14.º - Chelsea (Inglaterra) - 227 15.º - Juventus (Itália) - 222 16.º - Newcastle (Inglaterra) - 219 17.º - Sporting (Portugal) - 215,5 18.º - Monaco (França) - 215 19.º - AZ Alkmaar (Holanda) - 213,5 20.º - Internacional (Brasil) - 201