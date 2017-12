São Paulo sonda lateral do Guarani O lateral-direito Rafael está perto de ser a primeira contratação do São Paulo para a próxima temporada. O passe do jogador pertence ao Guarani e ele atuou pelo Vasco no Campeonato Brasileiro. "Fiquei dois meses sem receber e para lá não volto mais. Vou me apresentar ao Guarani no dia 2 de janeiro. Não estou sabendo de nada sobre o São Paulo, mas seria uma ótima oportunidade", disse o jogador na sexta-feira. Leia mais no Jornal da Tarde