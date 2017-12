São Paulo sonha com a liderança A vitória sobre o Juventude por 3 a 1, no sábado, deixou o São Paulo a apenas dois pontos de Cruzeiro e Santos. E, no Morumbi, já se fala em alcançar a liderança do Campeonato Brasileiro na próxima rodada. É que, no fim de semana, a equipe terá, teoricamente, compromisso mais fácil que seus adversários diretos pelo primeiro lugar. Enfrentará o Criciúma, em Ribeirão Preto, enquanto o Santos jogará fora, contra o Figueirense, e o Cruzeiro pegará a Ponte Preta em Campinas. ?Estamos em boas condições de brigar pelo título e pela vaga na Libertadores?, comentou o goleiro Rogério Ceni, que, no entanto, não gostou da forma como o time atuou no segundo tempo diante do Juventude. O técnico Roberto Rojas fará alterações na equipe. Gustavo Nery e Júlio Santos, que cumpriram suspensão, voltam à equipe. Gustavo deve ocupar o lugar de Kaká, que está se transferindo para o Milan. E Júlio retorna à zaga, apesar da boa atuação de Diego Lugano. O atacante Luís Fabiano tem de cumprir mais dois jogos de suspensão e, por isso, segue fora. O artilheiro são-paulino no Brasileiro, com 16 gols, é assunto na Espanha. A imprensa de Sevilla divulgou, no fim de semana, que o Bétis, de Denílson, quer contratar o jogador por cerca de US$ 9 milhões. Até agora, porém, nenhuma proposta chegou ao presidente Marcelo Portugal Gouvêa. O dirigente garante que, se for confirmada a saída de Kaká, não negociará Luís Fabiano. ?Não vamos vender os dois ao mesmo tempo." A transferência de Kaká para o Milan por US$ 11 milhões já resolverá os problemas financeiros do clube e, por isso, segundo a diretoria, não há necessidade de se desfazer de outro ídolo. No mês passado, o São Paulo já havia perdido um atleta, Júlio Baptista, vendido para o Sevilla por US$ 2,8 milhões. O próprio Luís Fabiano diz não ter intenção de se transferir para uma equipe intermediária do futebol europeu. O atacante tem más recordações das duas temporadas em que defendeu o Rennes, da França. A equipe se reapresenta na tarde deste segunda-feira e o técnico Roberto Rojas terá a semana inteira para preparar a equipe para o confronto com o Criciúma.