São Paulo sonha com Tinga para o Campeonato Brasileiro O volante Tinga, que defende há pouco menos de um ano o Borussia Dortmund, da Alemanha, é o grande sonho do presidente Juvenal Juvêncio para reforçar o São Paulo no Campeonato Brasileiro. O jogador atende perfeitamente às características desejadas pelo dirigente: um atleta de nível de seleção que atua na Europa. Mais do que isso, Tinga, campeão da Libertadores em 2006 com o Internacional, em cima do próprio São Paulo, é considerado no Morumbi o homem ideal para atuar ao lado de Josué - e exorcizar de vez o fantasma de Mineiro, que saiu no início do ano para o Hertha Berlim, também da Alemanha. Fredson, que veio do Espanyol, Hernanes e Richarlyson foram testados na função pelo técnico Muricy Ramalho, mas nenhum deles convenceu. E Jorge Wagner, que veio do Betis, é considerado um meia mais ofensivo, embora também tenha atuado como volante no mesmo Inter de Tinga. A favor do São Paulo conta a irregular campanha do Borussia no Campeonato Alemão. A quatro rodadas do fim da competição, o time ainda corre risco de rebaixamento - o que poderia facilitar o retorno de Tinga ao Brasil, provavelmente por empréstimo.