São Paulo 'sonha' em contratar atacante Adriano para 2008

O sonho do São Paulo em contratar o atacante Adriano, da Inter de Milão, para a disputa da Copa Libertadores da América do ano que vem, pode começar a se tornar real a partir desta segunda-feira, quando o clube recebe dois enviados do time italiano no CCT da Barra Funda. O diretor esportivo Marco Branca e o chefe do departamento médico Franco Combi chegam ao País encarregados de ver como anda a recuperação do Imperador. Apesar de o jogador ter recuperado a forma física, baixando até o percentual de gordura para o considerado ideal pra ele (cerca de 10%), em tão pouco tempo de uso do Reffis (Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica), a diretoria são-paulina tem esperança em segurá-lo por seis meses. Oficialmente, a chance de a Inter de Milão abrir mão do jogador é zero. Mesmo assim, o Tricolor ainda sonha. Os dirigentes estão convencidos de que é possível cativar os italianos com todo o cuidado e empenho que os profissionais do clube estão tendo para deixar o jogador em pé. Só o simples fato de Adriano já ter recuperado o peso ideal já seria um ponto a favor do São Paulo. Além disso, o Tricolor seria a melhor alternativa para o atacante recuperar o ritmo de jogo antes de voltar à Itália, o que aconteceria só na metade do ano que vem - após a Libertadores -, pegando a temporada européia desde o início. Afinal, o jogador ficaria em atividade longe do centro do futebol mundial e, o melhor, sem vestir a camisa de um rival. Ao fim do empréstimo, ele estaria pronto e novamente voando baixo. "Acho que se for da vontade do atleta em permanecer aqui, poderemos fazer uma gestão com os italianos", admitiu recentemente Gilmar Rinaldi, empresário de Adriano. "Se ele ficar no Brasil, o São Paulo é o melhor lugar, tem uma excelente estrutura. Já joguei lá por seis anos e sei como é." O atacante da Inter de Milão seria mais um atleta a reforçar o Tricolor depois de usar o Reffis. Recentemente, Luizão e Ricardo Oliveira acabaram vestindo a camisa do São Paulo após usarem a estrutura do clube para se recuperarem de contusões. O meia Zé Roberto só não ficou porque o Santos abriu os cofres para tê-lo. O acerto com Adriano resolveria uma das prioridades para 2008: um centroavante. O São Paulo corre atrás também de um volante, um lateral e um jogador em condições de vestir a camisa 10. Até o momento, o clube anunciou apenas dois reforços para a próxima temporada: os ex-botafoguenses Joilson e Juninho. Outro assunto tratado com carinho pelo presidente Juvenal Juvêncio é a compra dos direitos de Jorge Wagner, que pertencem ao Betis, da Espanha. (Colaborou Luís Augusto Monaco)