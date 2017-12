São Paulo sonha reviver os anos 90 O São Paulo sonha reviver o início dos anos 90, quando lotou o Morumbi em jogos contra Newell?s Old Boys, Universidad Católica, Olimpia, pela Taça Libertadores da América. A diretoria espera que a semifinal da Copa Sul-Americana, contra o tradicional River Plate, da Argentina, atraia grande público, embora o torneio ainda não tenha contagiado os torcedores. Os dirigentes apostam em cerca de 50 mil pessoas. "Tenho me decepcionado com o público nos jogos do São Paulo. Havia pouco mais de 5 mil pessoas contra o Strongest, numa partida em que tínhamos ótimas chances de classificação, mas o River tem nome no Brasil, acho que vai motivar o torcedor", afirmou o presidente Marcelo Portugal Gouvêa. A equipe não participa de uma fase importante de competição continental desde 1997, quando fez a final da Supercopa contra o mesmo River. Acabou perdendo o título. Na Mercosul, o São Paulo jamais conseguiu boas campanhas. Uma semifinal com o River, na opinião de dirigentes, servirá de teste para a Libertadores de 2004, na qual o time está bem perto de conquistar uma vaga. Os confrontos serão no dia 26, em Buenos Aires, e 03, no Brasil. O técnico Roberto Rojas, no entanto, prefere não pensar dessa maneira. Usa seu costumeiro discurso cauteloso. "Não podemos falar em Libertadores, porque ainda não conseguimos a classificação." Para garantir um lugar no torneio, o São Paulo precisará somar mais 5 pontos nos últimos quatro jogos do Brasileiro. Luís Fabiano, suspenso, só retornará à equipe na última rodada, contra o Flamengo, no Morumbi. E Kleber, que está com a seleção sub-23, não deverá ser liberado pela CBF, apesar do pedido formal feito pelo clube. "Acho difícil", opinou Gouvêa. Rumo à Ucrânia - Kleber pode estar vivendo seus últimos dois meses como jogador do São Paulo. Os dirigentes não escondem que gostaram da proposta do Dinamo de Kiev, de US$ 2,5 milhões, e, por isso, admitem liberá-lo. "A proposta foi feita e está sendo analisada. É possível que a gente aceite, mas ele só irá após o fim do ano", comentou Gouvêa. A delegação embarcou na noite desta quinta-feira para a Inglaterra, onde, sábado, disputará amistoso com o Bolton. O grupo ficará hospedado em Manchester e retorna na noite de terça-feira. Além dos atletas, da comissão técnica e da cúpula do clube, alguns conselheiros viajaram com o time.