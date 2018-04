São Paulo sugere duas Taças para dividir com o Fla Dez dias depois de receber a Taça das Bolinhas, o São Paulo já concorda em ter de devolver o troféu à Caixa Econômica Federal por imposição judicial. Para o presidente Juvenal Juvêncio, porém, manter a taça no Morumbi é agora questão de honra para ganhar prestígio, em busca do terceiro mandato à frente do clube.