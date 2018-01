São Paulo supera Cruzeiro e avança às quartas de final da Copinha

O São Paulo assegurou na noite desta segunda-feira a classificação para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em Ribeirão Preto, o time da capital paulista derrotou o Cruzeiro pelo placar de 1 a 0, com o gol marcado por Igor Gomes, aos 14 minutos da etapa final.

+ Dorival pensa em escalar São Paulo com três zagueiros

+ Sidão mais dez: Dorival mantém formação para estreia

O São Paulo é o quarto time a garantir uma vaga nas quartas de final. Antes, avançaram Santos, Internacional e Vitória, que derrotou o Londrina por 2 a 1, também nesta segunda-feira, e será o próximo adversário do clube Paulistão na Copa São Paulo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Cruzeiro começou o jogo em cima do adversário e foi logo desperdiçando sua melhor chance. Aos dois minutos, Marcelo recebeu na entrada da área e chutou forte. Júnior espalmou e ainda viu a bola bater na trave.

Após o susto, o São Paulo ficou com a posse da bola e dominava as ações, principalmente com Igor e Antony, mas Brazão ia salvando o Cruzeiro.

No segundo tempo, o São Paulo foi para cima e acabou abrindo o marcador. Igor foi lançado por trás da defesa do Cruzeiro e tocou na saída de Brazão para fazer 1 a 0.

O time mineiro ainda tentou um abafa nos minutos finais, mas Júnior assegurou a classificação do São Paulo com uma bela defesa após tentativa de João Diogo, dentro da grande área.