São Paulo supera desânimo e vence no final O São Paulo, mesmo jogando mal, venceu o Figueirense por 3 a 2, hoje no Morumbi, com um gol marcado aos 46 minutos do segundo tempo, por Gustavo Nery, depois de ficar duas vezes em desvantagem no placar. Dos 95 minutos de futebol, o São Paulo esteve na frente apenas dois e conseguiu os três pontos. Havia mesmo o que comemorar. Além do Figueirense, o São Paulo jogou contra o desânimo natural dos jogadores que viram o técnico Oswaldo de Oliveira, que admiravam, ser demitido um dia antes da partida. Foi para ele a comemoração de Luís Fabiano, autor de dois gols. "Tivemos muita superação para suprir a falta do Oswaldo, um técnico muito bom e uma pessoa sensacional. Eu dedico os meus gols para ele", afirmou. "Tenho certeza que o Oswaldo viu o jogo e torceu por nós. Essa torcida dele ajudou a gente a vencer", falou Ricardinho, que comemorou também a forma como o jogo foi vencido. "Quando a técnica falha, temos que usar a raça e tivemos muito disso hoje". Dois fatos raríssimos no futebol trouxeram muitos problemas para o São Paulo no jogo de hoje. Além de o presidente Marcelo Portugal Gouvêa demitir o técnico do São Paulo 21 horas antes do início da partida, levando mais intranqüilidade a um time já instável, Sandro Hiroshi fez um gol. Um golaço, aos 14 minutos. Passou a bola entre as pernas de Adriano, deu dois cortes em Jean e chutou forte, sem chance para Rogério Ceni. Dois minutos depois, um cruzamento de Paulo Sérgio e Hiroshi ganha de Jean, desta vez com a cabeça, e Rogério Ceni salvou, para escanteio. Com tão pouco tempo, a tática montada pelo demitido Oswaldo e mantido por Rojas, fazia água. A idéia era jogar com três meias - Souza, Kaká e Ricardinho - tocando a bola e servindo Luís Fabiano. A bola não chegava e quando chegava, o atacante era duramente marcado por Cléber e Márcio Goiano. Restava ao São Paulo tentar com chutes de longe, cobranças de falta e uma ou outra passagem dos laterais. Foi insuficiente para ameçar Edson Bastos. Além disso, era necessário cuidado com os contra-ataques. E Gustavo Nery fez um pênalti em Wagner Mancini aos 31 minutos. O juiz não marcou, o que poderia complicar ainda mais a situação para o ex-time de Oswaldo. Com o rápido Aílton, o São Paulo foi em busca da virada, com muita vontade. Conseguiu o empate aos 11 minutos. Aílton deu um bom passe para Kaká que cruzou. Luis Fabiano antecipou-se a Cléber e marcou. Não deu tempo de comemorar. Um minuto depois, Paulo Sérgio cruzou, Leonardo caiu na área e Luís Fernando acertou um belo chute cruzado. O São Paulo atacava, mas sofria com Sandro Hiroshi. Aos 27, distribuiu dribles pea esquerda e chutou cruzado. Repetiu a jogada mais uma vez, aos 35, novamente sem acertar. Aos 34, Luís Fabiano havia empatado. Kléber disputou uma bola que chegou ao artilheiro. Deu um corte da direita para a esquerda e chutou de esquerda, pelo alto, vencendo Edson Bastos. Aos 43 minutos, Oliveira escapou pela esquerda, mas Fabiano chegou até ele, conseguindo impedir o terceiro gol do Figueirense. O último gol da partida veio aos 46 minutos. O São Paulo atacava e Cléber despachou a bola. Adriano, bem adiantado, deu um toque de cabeça para a esquerda achando Kaká. Ele descobriu Fabiano, que chutou cruzado. Gustavo Nery chegou para marcar. Uma vitória contra a crise que ronda o Morumbi, e que perdurará no mínimo até quarta-feira, contra o Goiás, em Goiânia. Ficha técnica São Paulo: Rogério Ceni; Leonardo, Jean, Gustavo Nery e Fabiano; Adriano, Júlio Baptista (Kléber), Ricardinho, Souza (Aílton); Luís Fabiano e Kaká. Técnico: Rojas. Figueirense: Édson Bastos; Paulo Sérgio (Juninho), Márcio Goiano (Elói), Cléber e André Luís; Jeovânio, Mancini, William e Luís Fernando; Léo Macaé e Sandro Hiroshi (Oliveira). Técnico: Benazzi. Gols: Sandro Hiroshi, aos 14 minutos do primeiro tempo; Luís Fabiano, aos 11, Luís Fernando, aos 12 minutos, Luís Fabiano aos 34 e Gustavo Nery, aos 46 minutos do segundo tempo. Árbitro: Jorge Fernando Rabello. Cartão amarelo: Jean, Paulo Sérgio, Jeovânio e Leo Macaé. Renda: R$ 69743,00. Público: 5.668 pagantes. Local: Morumbi, hoje.