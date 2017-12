São Paulo supera Santos em ranking São Paulo e Santos figuram entre os dez primeiros colocados do ranking mensal de clubes publicado nesta terça-feira pela Federação Internacional de História e Estatísticas de Futebol (IFFHS), com sede em Wisbaden, na Alemanha. O time do Morumbi subiu uma posição em relação à lista anterior e aparece em oitavo, com 252 pontos, contra 246 do Santos, nono colocado. O Manchester United lidera com 279 seguido do Valência (274) e do Arsenal (271). O Milan é o quarto e o Real Madrid o quinto. Em um complicado e particular sistema de classificação, a IFFHS leva em conta os resultados dos últimos 12 meses de competições continentais, intercontinentais, campeonatos regionais de cada país, ligas e copas nacionais. Confira o ranking de clubes da IFFHS: 1) Manchester United/Inglaterra - 279 pontos 2) Valência/Espanha - 274 pontos 3) Arsenal/Inglaterra - 271 pontos 4) Milan/Itália - 267 pontos 5) Real Madrid/Espanha - 265 pontos 6) Mônaco/ França - 253 pontos 7) Juventus /Itália - 252 pontos 8) São Paulo/Brasil - 252 pontos 9) Santos/Brasil - 246 pontos 10) Boca Juniors/Argentina - 244 pontos 23) São Caetano/Brasil - 202 pontos 29) Cruzeiro/Brasil - 184 pontos 48) Flamengo/Brasil - 146 pontos 55) Internacional/Brasil - 136 pontos 57) Goiás/Brasil - 133 pontos 60) Coritiba/Brasil - 130 pontos 76) Atlético Paranaense/Brasil - 122 pontos 90) Corinthians/Brasil - 118 pontos 116) Palmeiras/Brasil - 107 pontos