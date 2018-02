São Paulo suspende venda de ingressos A diretoria do São Paulo decidiu suspender as vendas de ingressos de arquibancada do setor amarelo para o jogo contra o Universidad Católica, dia 9, pela Libertadores. A medida é preventiva, porque desde segunda o setor foi interditado pelo Contru (Departamento de Controle do Uso de Imóveis de São Paulo) devido ao incêndio que destruiu um dos depósitos de material de manutenção do estádio. O fogo começou após o clássico com o Corinthians. O Contru só irá liberar o setor depois de verificar os laudos encomendados pelo São Paulo para uma avaliação estrutural no setor atingido pelas chamas. A preocupação do órgão municipal é com a danificação na estrutura de concreto do estádio. O Contru teme que uma tragédia maior possa acontecer. Um dia após o incêndio, que a diretoria do Tricolor diz ter sido ?criminoso?, o clube contratou os serviços da LA Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle de Qualidade. Especialistas da empresa já começaram a aferir a estrutura da arquibancada. O laudo conclusivo deverá ficar pronto até o fim da semana. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa acusou os responsáveis. ?Foi um ato criminoso, porque os torcedores tiveram o cuidado de deslocar as câmeras de vídeo para não serem filmados.? Os dirigentes do Morumbi já fazem a remoção dos depósitos para um lugar mais seguro e longe do caminhos dos torcedores adversários. O São Paulo não soube informar quantos ingressos já foram vendidos do setor para o duelo da Libertadores. O serviço foi entregue para a Ingresso Fácil. Caso o setor continue interditado até o dia 9, o torcedor poderá trocar seu lugar para os setores azul, laranja ou vermelho, ou, se preferir, ter seu dinheiro de volta (R$ 15).