São Paulo: tática é a calma Duas distintas características marcam o São Paulo neste Campeonato Brasileiro: a de não dar sorte diante de rivais em situação difícil, e de no Morumbi dificilmente deixar pontos escapar (tem 80% de aproveitamento em casa). Neste domingo, recebe o ameaçado Botafogo, às 18 horas, e terá de manter a boa escrita e acabar com tropeços inesperados para seguir na briga pelo título. Somente uma arrancada nesta reta final servirá para o time superar Santos e Atlético-PR, com quatro pontos à frente do Tricolor. Nos últimos sete jogos, foram seis vitórias. Agora, terá de repetir ou melhorar a marca dos últimos sete confrontos do ano. "Temos de somar 21 pontos", afirma o zagueiro Lugano. "Com mais 20 pontos e meio seremos campeão, endossa o lateral-esquerdo Júnior." Na verdade, mesmo com tais projeções aritméticas, o título pode escapar. O técnico Emerson Leão prefere evitar contas e sim, pensar em cada adversário como se fosse o último. "Na teoria é muito fácil, mas a realidade...," adverte, para declarar não gostar de números. "Projeções são fáceis quando concretizadas. Vejo tantas prévias e ibopes darem errado. Não arrisco." Neste Brasileiro, o São Paulo já amargou tropeços contra, na oportunidade ameaçados, Flamengo, Grêmio, Guarani, Paraná, Paysandu e o próprio Botafogo, no primeiro turno - derrota por 1 a 0. Para evitar novo e amargo tropeço, mudará a estratégia. Se diante do São Caetano, partir para cima, sufocando o rival deu resultado, desta vez a cadência será a arma. "Vamos devagar, com nosso futebol de origem, mas um pouco mais ofensivo", receita. "Senão vira um bando correndo atrás da bola." O fator campo também será bastante utilizado. "Temos de pensar que nossa casa é a melhor, onde fazemos espetáculos e damos alegrias. Se o adversário não tem medo, palavra forte, pelo menos fica preocupado." E o caladão Danilo promete aumentar o desespero dos botafoguenses. O meia superou as criticas, o receio de atuar num time grande e hoje, graças à confiança de Leão, vem sendo destaque do time. E se o rival promete retranca, quer acabar com ela com seus fortes chutes de longa distância. "É apertar na marcação, roubar a bola e arriscar nas finalizações. Quando estiver com a bola no ataque, nada de demorar, vou estar batendo."