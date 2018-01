São Paulo tem bom retrospecto contra times brasileiros Enfrentar um adversário brasileiro na Copa Libertadores é bom para o São Paulo. Nas seis vezes em que chegou na final do torneio - ganhou três delas -, o time tricolor sempre cruzou com um ?coirmão? pelo caminho. Em 1974, quando decidiu (e perdeu) o título com o Independiente, da Argentina, o time do Morumbi trombou com o Palmeiras na primeira fase - venceu os dois jogos (2 a 0 e 2 a 1). Em 1992, quando o São Paulo comemorou o primeiro título, o Criciúma apareceu duas vezes pela frente. Na primeira fase, uma vitória para cada lado. No mata-mata nas quartas-de-final: 1 a 0, no Morumbi; e 1 a 1, em Santa Catarina. No ano seguinte, foi o Flamengo, também nas quartas-de-final. E novamente deu São Paulo, depois de um empate no Rio (1 a 1) e uma vitória no Morumbi (2 a 0). Já em 1994, quando o título ficou com o Vélez Sarsfield, o São Paulo voltou a reencontrar o Palmeiras. Dessa vez, nas oitavas-de-final. Um empate por 0 a 0 e uma vitória por 2 a 1 fizeram a alegria do torcedor são-paulino. Em 2005 e 2006, quando voltou a decidir a Libertadores, o São Paulo também cruzou com o time do Palestra Itália. E de novo nas oitavas-de-final. Em 2005, duas vitórias - 1 a 0 e 2 a 1 - garantiram o time tricolor. No ano passado, o filme se repetiu após um empate por 1 a 1 e um triunfo por 2 a 1. E contra o Grêmio? Os dois times se encontraram apenas uma vez na Libertadores. Em 1982, os dois brasileiros caíram em um grupo com dois uruguaios: Defensor e Peñarol. Nos confrontos diretos, ninguém levou vantagem. No Morumbi, empate por 2 a 2. Em Porto Alegre, outro empate: 0 a 0. E quem acabou comemorando mesmo foi o Peñarol, que seguiu em frente no torneio e ainda acabou sendo o campeão daquele ano. A opinião do técnico Muricy Ramalho foi positiva sobre o duelo. ?É legal jogar clássico, porque você cresce. Às vezes, contra um time menor, a gente pode ter até mais dificuldade?, afirmou. ?Agora é a hora de mostrar quem é quem. Se é ruim para nós pegar o Grêmio agora, também é ruim para eles enfrentar a gente. Mas agora é assim mesmo: a briga é de cachorro grande.? (Com Amanda Romanelli)