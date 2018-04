'São Paulo tem de resgatar a autoestima', diz técnico Milton Cruz

O técnico do São Paulo, Milton Cruz, reconheceu que a equipe teve uma noite ruim na derrota para a Ponte Preta por 1 a 0, neste domingo, em Campinas. A equipe criou poucas chances de gol e só escaçou de ser goleada graças às boas defesas do goleiro Rogério Ceni, principalmente no segundo tempo. Para o treinador, a equipe ainda está abalada pela eliminação para o Cruzeiro, na última quarta-feira, pela Copa Libertadores, na disputa dos pênaltis. "A equipe não estava em uma noite feliz. Teve o desânimo por causa da Libertadores, tudo isso influenciou", disse o treinador.

O jogo foi realizado no Estádio Moisés Lucarelli, com portões fechados. Neste domingo, Ponte Preta cumpriu o primeiro de dois jogos com portões fechados por causa da briga de sua torcida contra a do Joinville na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Para Milton Cruz, o fato de atuar no estádio vazio também influenciou negativamente. "A gente não tem o barulho da torcida e isso deixa um pouco estranho. Foi um jogo muito diferente dos outros", afirmou.

A segunda derrota consecutiva reacende a discussão sobre a interinidade de Milton Cruz que reconhece a importância dos resultados. "Futebol é resultado . Minha permanência depende de vencer os jogos, mas eu sou funcionário do clube e deixou meu cargo nas mãos da diretoria", disse o técnico.

O próximo jogo do São Paulo será no próximo sábado, contra o Joinville. "Teremos uma semana para trabalhar e resgatar a autoestima do grupo. O São Paulo é muito grande para ficar de cabeça baixa", disse Milton Cruz, repetindo um dos bordões do ex-treinador Muricy Ramalho.