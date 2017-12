São Paulo tem decisão contra o Paraná O duelo contra o Paraná, às 16 horas, no Estádio Willie Davids, em Maringá (PR), é uma autêntica decisão para o São Paulo. A vitória pode tirar a equipe - com 22 pontos - da zona do rebaixamento, desde que o Flamengo - com 24 - não derrote o Figueirense. Porém, novo tropeço pode afundar ainda mais a equipe de Paulo Autuori. O treinador insiste em não usar o termo "desespero", mas está ciente de que a cada rodada a situação se complica. "Não podemos esperar mais para reagir", alerta Autuori. Por enquanto, a comissão técnica tem respaldo da diretoria. E os jogadores, a confiança do treinador. "Mesmo nessa fase difícil, em nenhum dos jogos nossos adversários foram superiores, não fomos pressionados por ninguém", observa. "Só não podemos ter a falta de confiança que mostramos no primeiro tempo do jogo contra o Fluminense. É preciso ter decisão para definir as jogadas." Para começar a sair da má fase, o time paulista tem dois reforços importantes: o lateral-direito Cicinho, que não jogou contra o Fluminense pela falta do seguro com o Real Madrid, e o volante Josué, recuperado de lesão muscular. "Não podemos buscar a vitória de qualquer jeito. O Paraná se aproveita muito do erro do adversário", receita Josué. O comportamento tático da equipe agradou ao treinador, que mantém a formação com apenas zagueiros - Edcarlos e Lugano -, mas escala três volantes - Renan, Josué e Mineiro. "Vamos ser uma equipe de operários. Sempre foi a característica do time, mesmo na Libertadores", disse Autuori. Paraná - A novidade do Paraná Clube, é o retorno do atacante Borges. O jogador ficou fora do jogo contra o Goiás, em razão do anúncio de que estava se transferindo para o Bétis, da Espanha. Chegou a se despedir dos companheiros e se preparar para a viagem para assinar o contrato. Mas, como nem a passagem nem o dinheiro chegaram, o Paraná convocou-o para treinar e ele vai para o jogo. "Não sou moleque, sou profissional. Tenho contrato com o Paraná e resolvi voltar", disse. Esta é a terceira partida que o time faz em Maringá, onde perdeu para o Corinthians e empatou com o Santos. "A gente precisa dar uma vitória para aquela torcida", afirmou o meia Rafael Muçamba. O objetivo é manter a média de dois pontos por partida. "É média de campeão", comemorou o técnico Lori Sandri. O goleiro Flávio está fora da partida em razão de contratura na coxa esquerda e será substituído por Darci. Também ficam fora o volante Beto e o atacante André Dias, que cumprem suspensão.