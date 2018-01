São Paulo tem despedida de gala O Corinthians pagou caro pela derrota diante do São Paulo por 3 a 1, neste domingo, em Presidente Prudente, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Além de quebrar a série de dez vitórias seguidas. mérito que não alcançava desde 1955, o time do Parque São Jorge terminou na terceira colocação. Com isso, o Corinthians vai enfrentar o Santos nas semifinais em desvantagem. Se vencesse teria o empate a seu favor nos dois jogos contra o time santista. Foi uma despedida de gala do São Paulo, que jogou com mais vontade do que o adversário, acabando com a série de quatro derrotas seguidas no Paulista. O Corithians tentou se impor logo no começo da partida. Teve a oportunidade para fazer 1 a 0 no primeiro lance de ataque com Marcelinho. O meia desperdiçou a jogada na área. O São Paulo surpreendeu o adversário aos oito minutos: Carlos Miguel avançou pela esquerda, driblou Rogério e tocou por cobertura, de pé direito: 1 a 0. O Corinthians tentou reagir, mas suas principais estrelas, Ricardinho, Marcelinho, Ewerthon e Gil, não conseguiram sair da marcação do adversário. Aos 22 minutos, Gil desperdiçou uma jogada de ataque. Um minuto depois, o São Paulo, em contra-ataque aumentou para 2 a 0: França fez o lançamento para Luís Fabiano, que, após dividir a jogada com Maurício, completou para o gol. Ainda no primeiro tempo ocorreram duas jogadas de ataque, uma para cada lado: aos 43, João Carlos evitou que Souza marcasse para o São Paulo. Depois, aos 47, Marcelinho teve outra chance para marcar, mas Rogério Ceni evitou o gol. O Corinthians continuou jogando mal no segundo tempo. Nem a saída de França, no intervalo, por contusão ajudou o time de Luxemburgo. Para complicar a situação do Corinthians, André Luís sofreu pênalti, mas o juiz Romildo Correia não marcou. Na volta, Luís Fabiano, aos 8 minutos, fez 3 a 0, após cruzamento de Reginaldo Araújo. O Corinthians marcou o gol de honra aos 18 minutos, com Scheidt, mas o time alvinegro não teve ânimo para mudar a situação da partida. O Corinthians não perdia desde os 2 a 1 para o Guarani, dia 4 de março.