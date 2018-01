São Paulo tem medo, dizem atleticanos "O São Paulo tem é medo de jogar aqui´´ e "Já que o Atlético chegou até aqui, dá para ser campeão.´´ Essas duas frases resumem bem o estado de espírito do torcedor do Atlético Paranaense nesta final de Taça Libertadores. É opinião praticamente unânime entre eles que o que consideram intransigência da diretoria do time paulista em relação à (não) realização do jogo na Arena da Baixada nada mais é que o receio de sofrer uma derrota acachapante, daquelas que tornaria impossível uma reação na segunda partida. E embora não confessem, eles reconhecem que o São Paulo é mais forte como equipe. Mas acreditam no poder de superação dos paranaenses. O taxista Jorge Luiz Tortorelli, torcedor do Furacão, não entende por que o São Paulo fez de tudo para não jogar na Arena. Ou melhor, entende muito bem. "Eles não gostam mesmo de jogar na Baixada. Deve ser porque não ganham nunca. Estão é com medo´´, disse hoje no início da tarde. Apesar de a Conmebol ter marcado, já no sábado, a partida para o Estádio Beira-Rio. "No Rio Grande do Sul eu não vou poder ir. Aliás, nem aqui. Está a maior fila na Arena para comprar ingressos e não posso perder horas de trabalho para comprar também.´´ Comerciante, Sílvio Augusto tinha certeza, na manhã de hoje, que os dirigentes do Atlético-PR que foram a Assunção conseguiriam fazer a Conmebol rever sua posição. "E o São Paulo devia é ter aceitado jogar na Arena com 23 mil pessoas. A gente não precisaria fazer uma obra correndo e eles sofreriam uma pressão menor. Quarenta mil atleticanos fazem muito mais barulho do que 23 mil.´´ Os torcedores do Coritiba, claro, assistem a tudo de camarote e com muita ironia. Jairo de Oliveira, estudante, não disfarça o sorriso irônico ao ser perguntado sobre a situação do rival. "Querer disputar Libertadores sem ter estádio é isso que dá. O Atlético real é o do Brasileiro´´, diz, sobre o fato de o Furacão estar na lanterna da competição nacional.