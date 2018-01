São Paulo tem problemas na lateral Paciência. Essa é a principal característica que o técnico do São Paulo, Oswaldo de Oliveira, tem se esforçado para demonstrar nos últimos dias. Dono de um semblante tranqüilo, o comandante da equipe do Morumbi esforça-se para não perder as estribeiras com os cartolas. Depois de se ver envolvido em polêmica com o vice-presidente Márcio Aranha, que disse publicamente não ser Oswaldo de Oliveira o técnico ideal para o time, nesta terça-feira outro episódio constrangedor: ele não sabia quem escalar na lateral-esquerda durante o treino. Gustavo Nery ainda se recupera de um tratamento dentário (canal) e tem poucas chances de jogar na quinta-feira, contra o Juventus. A opção foi treinar com Fabiano, que pode ter sua estréia antecipada. Contudo, mesmo com o contrato já assinado, o documento que permite a inscrição do atleta, chamado de "transfer" (espécie de atestado liberatório que deve ser encaminhado pelo Rentistas, clube uruguaio cujo proprietário é o empresário Juan Figger), ainda não havia chegado. "Acreditamos que isso deve acontecer hoje (terça-feira) ou até mesmo amanhã", afirmou o diretor de futebol do clube, Carlos Augusto Barros e Silva. "Ele (Fabiano) vai estar em condição de jogo", garantiu o dirigente, referindo-se à partida de quinta-feira. A certeza do cartola não minimizou a situação do treinador. Questionado sobre a forma como treinaria a equipe sem o titular da lateral-esquerda e sem saber quem escalar no setor, Oswaldo de Oliveira foi conciso. "Pois é, me diga como sair dessa situação", afirmou, antes de esboçar um sorriso amarelo. A escalação de Fabiano é vista pelo próprio técnico como precipitada. Após a derrota na estréia do Campeonato Paulista para o Paulista de Jundiaí, vitória contra o Juventus transformou-se em obrigação. "Gostaria de prepará-lo melhor. Por isso ainda espero pela recuperação do Gustavo (Nery)", disse o treinador. Alívio - As boas notícias ficaram por conta da presença de Kaká, que fará sua estréia no Paulistão, e da volta aos treinamentos em grupo do atacante Reinaldo. "Ainda sinto dores, mas vamos tentar recuperar para o jogo de domingo (contra a Inter, em Limeira)", afirmou o jogador, que trata de entorse no tornozelo esquerdo.