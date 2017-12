São Paulo tem propostas por Belletti A diretoria do São Paulo estuda propostas para vender o lateral-direito Belletti, reserva de Cafu na Seleção Brasileira. Negociar o atleta é um sonho antigo do clube. "Se a proposta for boa, o jogador será vendido", disse hoje o diretor de futebol Carlos Augusto de Barros e Silva. Os direitos federativos do jogador estão avaliados em US$ 2 milhões. Enquanto o time treina para a Copa dos Campeões - o São Paulo está no Grupo 3, junto com Cruzeiro, Grêmio e Vitória (BA) -, prossegue o processo de reformulação do elenco. Depois da dispensa do volante Douglas, ontem foi a vez de o lateral-esquerdo Diogo ir embora. O atacante Luís Fabiano - comprado ao Rennes, da França, por US$ 2,1 milhões - e o lateral-esquerdo Márcio, que veio do Juventus, já estão treinando no CT da Barra Funda. Otacílio Pires de Camargo, o Cilinho, foi apresentado ontem como novo coordenador técnico de futebol amador. Com a chegada do velho treinador, o departamento amador foi totalmente reformulado. O ex-meia Pita será o técnico dos juniores, Silva assumirá o time juvenil, Vizzolli, a equipe infantil e Arlindo o dente-de-leite.