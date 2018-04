São Paulo tem retorno de Luis Fabiano no domingo e Jadson ganha folga

SÃO PAULO - Ney Franco esboçou nesta quinta-feira a escalação do São Paulo para o jogo contra o Penapolense, domingo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O treinador contou com o retorno de Luis Fabiano, recuperado de lesão, e deu folga ao meia Jadson, que defendeu a seleção brasileira no amistoso com o Chile, na noite de quarta.

Luis Fabiano treinou entre os titulares para fazer seu retorno ao time no fim de semana, após ficar afastado desde o fim de março. O atacante não entrou em campo nas últimas semanas por causa de uma contratura na coxa esquerda e também em razão da suspensão sofrida na Copa Libertadores.

Para o retorno de Luis Fabiano, o treinador sacou Aloísio da equipe. O setor ofensivo do time principal foi escalado com Douglas, Luis Fabiano e Osvaldo. Ney Franco também ganhou o "reforço" de Rogério Ceni nesta quinta. Sem demonstrar sinais de dores no pé direito, ele treinou na equipe reserva e deve estar à disposição para o duelo de domingo.

Jadson, por sua vez, foi liberado do treino e fez apenas trabalho regenerativo. Ele ainda se recupera do desgaste do amistoso da noite passada, no Mineirão. O meia deve estar em condições de defender o São Paulo nas quartas de final do Estadual.