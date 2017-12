São Paulo tem semana decisiva A semana deverá ser decisiva no São Paulo, que, após a eliminação no Campeonato Brasileiro, já começa a reformulação da equipe para a temporada de 2002. O técnico Nelsinho Baptista quer mudanças mínimas no grupo, mas vários jogadores estão com situação indefinida. França vai para a Alemanha, mas a permanência dos meias Leonardo e Adriano, do atacante Luís Fabiano, do zagueiro Émerson, e do lateral Reginaldo Araújo, entre outros, ainda não está garantida.