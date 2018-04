São Paulo tem três jogadores na luta por vaga de González

O São Paulo não deve ter muitas alterações para o duelo com o Paulista, quinta-feira, na Arena Barueri. Mas uma troca já é certa. O técnico Ricardo Gomes não poderá utilizar o lateral-direito Adrian González, que foi expulso na vitória por 3 a 0 sobre o Rio Claro, no último sábado, no Morumbi.

Ricardo Gomes deve optar entre André Luís, Jorge Wagner e Dagoberto para escalar o São Paulo contra o Paulista. A definição, no entanto, só deverá sair momentos antes do duelo, como tem sido costume na passagem do treinador pelo clube. Em qualquer um dos casos, porém, Jean voltará a ser improvisado na lateral direita.

A entrada de André Luís provocaria a mudança do esquema tático do São Paulo, que passaria a atuar no 3-5-2, com o trio defensivo formado por Miranda, André Dias e o ex-jogador do Barueri.

Caso Jorge Wagner seja escalado, ele formará o meio-de-campo do São Paulo com Richarlyson, Hernanes e Léo Lima. E caso Ricardo Gomes opte por Dagoberto, ele formará a dupla de ataque com Washington. Assim, Marcelinho Paraíba seria deslocado para o setor de criação.