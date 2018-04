São Paulo tem um leque de opções para a função de Lucas

SÃO PAULO - Contar com jogadores que atuem pelas pontas deixou de ser um drama para Ney Franco. As chegadas de Roni, Silvinho ao São Paulo e a promoção de Lucas Evangelista e Regis da base abriram novas possibilidades para o treinador, que sofreu no primeiro semestre para encontrar uma formação sem Lucas.

Como só terá um meia titular nas cinco primeiras rodadas - Jadson joga na estreia contra a Ponte e Ganso, lesionado, deve ocupar o lugar nas outras quatro rodadas em que o camisa 10 estará com a seleção na Copa das Confederações. "Trouxemos alguns jovens que criaram um leque de possibilidades. Temos mais jogadores que atuam pelo lado do campo, caso do Regis, que subiu da base agora, além do Lucas Evangelista. Já notamos uma mudança em termos de opções", comemorou.

Mas o treinador ainda espera novos reforços e olha até para o rival. Jorge Henrique, afastado do Corinthians por indisciplina, pode ser procurado pelo Tricolor. Ele foi comandado por Ney no Botafogo em 2008. "É um baita jogador, se estiver disponível no mercado e puder jogar aqui seria interessante. Até porque ele fazia essa função comigo no Botafogo, embora jogasse pela esquerda".