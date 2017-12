São Paulo teme perder jogadores Mais do que a má fase e a péssima colocação do time no Campeonato Brasileiro - 16.º colocado, com 17 pontos -, os torcedores do São Paulo precisam torcer, até o dia 31, para que os clubes europeus não façam nenhuma proposta irrecusável pelos titulares da equipe. O risco de perder jogadores até o fim do mês é grande. "Nos últimos anos aconteceu assim, e não temos porque achar que desta vez será diferente", opinou o presidente Marcelo Portugal Gouvêa. "Em 2004, eu tinha certeza que o Luís Fabiano não sairia, mas na última semana, o Porto fez uma proposta e o levou", comparou. Apesar da preocupação, o dirigente garante que, até agora, o São Paulo não foi consultado sobre nenhum jogador. Nem mesmo os mais badalados depois da conquista da Taça Libertadores, como Cicinho e Lugano, foram procurados. "Eles têm contrato e uma multa rescisória alta, superior a US$ 12 milhões", disse. "Estamos preparados para resistir, mas o grupo que vamos levar para o Mundial do Japão só será conhecido em setembro." Quando o assunto é a campanha da equipe no Brasileiro, Gouvêa demonstra tranqüilidade. O presidente não pensa em conversar com o elenco e dá total apoio à comissão técnica. "No São Paulo não há crise. O trabalho do Paulo Autuori era excelente até um mês atrás, e continua sendo. Ele ficará conosco até o fim", disse. "Alguns jogadores chegaram no auge durante a Libertadores e é natural que tivessem uma queda." Gouvêa, porém, sabe que o time precisa de reforços e assegura que eles chegarão. Especialmente para o ataque. "Precisamos repor as peças que poderemos perder e trazer mais algum atacante, mas não é fácil", observa. A lógica é simples: no Brasil, todos os bons jogadores já preencheram a cota de sete partidas no Brasileiro. E os respectivos reservas não servem para ser titulares do São Paulo. "Mas esta semana, já contaremos com o Richarlysson, que vai dar um novo alento ao time", lembra. Se não conseguir nenhum bom reforço - "não contrataremos qualquer um", assegura -, a diretoria vai apostar na recuperação de Grafite. "Os médicos dizem que ele só volta a jogar no próximo ano, mas se conseguir jogar até o início de novembro, poderá jogar no Mundial", diz Gouvêa. "Estou torcendo para isso." Para enfrentar o Palmeiras, quinta-feira, no Morumbi, os zagueiros Alex e Fabão e o meia Danilo, que estavam suspensos, poderão jogar. O desfalque é Cicinho, expulso contra o Juventude.