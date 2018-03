São Paulo tenta contratação de Sávio Ainda frustrada com o resultado da negociação para a contratação do meia corintiano Ricardinho, a diretoria do São Paulo concluiu que a melhor medida para superar a infeliz investida é não perder tempo e partir para outra. E o alvo já foi definido: o atacante Sávio, ex-Flamengo, e que hoje defende o Real Madrid, da Espanha. Os dirigentes tricolores ficaram animados ao saber que o técnico da equipe espanhola, Vicente Del Bosque, deixou o jogador brasileiro fora da relação de atletas que pretende utilizar na temporada 2002/2003. Como tem contrato até julho do próximo ano, Sávio deve ser emprestado. Nos bastidores do Morumbi há comentários de que os cartolas tricolores já teriam feito uma proposta para ter o atacante por um ano. O maior empecilho é a questão financeira. O São Paulo, assim como a maioria dos clubes brasileiros, tenta reduzir sua folha de pagamento. Portanto, o negócio só vai evoluir caso os espanhóis concordem em bancar parte dos salários de Sávio. Já a proposta do meia iugoslavo Dejan Petkovic, que pretendia ganhar R$ 200 mil/mês, foi recusada. Neste sábado, às 10 horas, no Centro de Treinamento da Barra Funda, o São Paulo faz um jogo-treino contra a seleção de Antígua e Barbuda, ilhas localizadas no Caribe. O time do Morumbi se prepara para o Campeonato Brasileiro, no qual estréia dia 10 contra o Paysandu.