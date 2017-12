São Paulo tenta contratar Émerson Um "namoro" de anos pode terminar finalmente em "casamento". Após o treino desta quinta-feira, o técnico Nelsinho não escondeu: o zagueiro Émerson, atualmente na Portuguesa, é o perfil do jogador para a defesa que ele quer para o time que vai disputar a Copa dos Campeões. Os dirigentes do São Paulo correm contra o tempo para acertar com o jogador, uma vez que o prazo final de inscrição para a competição, que começa dia 23, é segunda-feira. Émerson confirmou que a diretoria são-paulina já fez um contato para contratá-lo. "Entre mim e o São Paulo tenho certeza de que não haveria um problema para um acordo, o que falta é um acerto Portuguesa", diz o jogador. O diretor de futebol José Dias não descarta a possibilidade de que o atleta, ele não confirmou que seja Émerson, seja contratado apenas para o Campeonato Brasileiro e a Copa Mercosul. O interesse do jogador em atuar no São Paulo é antigo e, desde que o jogador se destacou como vice-campeão brasileiro pela Lusa em 1996, as especulações de transferência sempre existiram. No ano passado, o jogador quase acertou sua mudança, mas uma grave contusão no joelho adiou o sonho do jogador de mudar de clube. O técnico Nelsinho realizou nesta quinta-feira o seu segundo treino coletivo, já com boa parte da equipe que deverá ser titular na Copa dos Campeões. O treinador, no entanto, não pôde contar com alguns jogadores, como o lateral Gustavo Nery e o meia Carlos Miguel, que retornaram à equipe depois de servirem à seleção brasileira. O lateral Reginaldo Araújo, com dores musculares e o meia Fabiano, que sofreu uma leve contusão no peito do pé foram poupados mas devem trabalhar normalmente neste sábado. O atacante Reinaldo foi reintegrado depois de uma temporada no Paraná Clube. O lateral Belletti está treinando separadamente. Ele não participou do coletivo porque não poderá disputar a Copa dos Campeões, uma vez que foi convocado por Luiz Felipe Scolari para a seleção brasileira que enfrenta o Uruguai dia 1º de julho, pelas eliminatórias da Copa de 2002.