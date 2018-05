São Paulo tenta entender altos e baixos da temporada

SÃO PAULO - A derrota e a fraca exibição diante do CRB colocou mais uma vez um ponto de interrogação na cabeça do São Paulo. A dúvida é saber qual time é o "verdadeiro", o que atropelou impiedosamente o Botafogo no último domingo ou o que apresentou uma série de erros primários diante de um rival com folha salarial bem mais modesta.

Coube a Rogério Ceni expor o inconformismo com o jogo. "Não merecemos outro placar pelo que fizemos em campo", resumiu o capitão, visivelmente irritado após o apito final. Além dos dois gols sofrido, Ceni foi exigido em outras oportunidades e não fossem suas intervenções e o resultado poderia ter sido ainda pior.

Os jogadores tentaram encontrar justificativas para a derrota. O cansaço com a viagem e a expulsão de Rodrigo Caio no começo do segundo tempo foram apontados como fatos que minaram as chances em Maceió.

“Quando você não mata, acaba punido. Quando fizemos 1 a 0 (com golaço de Ademilson), tivemos chances para aumentar e não aproveitamos. No segundo tempo, com a expulsão do Rodrigo Caio, o Muricy teve de mexer para colocar um zagueiro”, ponderou Alexandre Pato, que perdeu duas boas chances no confronto.

Apesar da má impressão deixada, a ordem é não desanimar. Muricy Ramalho reconheceu a noite ruim da equipe, mas não vê no tropeço um sinal de que as coisas estão todas erradas.

“Não tivemos uma boa noite. Começamos até bem, o jogo estava controlado, mas depois do empate não fomos bem. Nós tentamos mudar alguma coisa, mas o time não respondeu. Lamentamos por ter uma sequência dura, porque no final sentimos muito fisicamente. Mas acho que dá pra reverter em casa”, afirmou o treinador.