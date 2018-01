São Paulo tenta esquecer o Treze O que fazer para recuperar rapidamente um time abatido psicologicamente por uma derrota para um adversário teoricamente inferior? Para o técnico do São Paulo, Nelsinho Baptista, o melhor jeito de lidar com a derrota para o Treze, da Paraíba, é tentar ignorar, pelo menos provisoriamente, o problema. "O negócio é concentrar o pensamento na partida contra o Flamengo, domingo, para depois pensar no jogo contra o Treze, na quarta-feira", aconselhou o treinador. Para Nelsinho, a derrota para o Treze foi resultado da atuação do São Paulo no primeiro tempo. "Tivemos inúmeras chances de gol, mas não conseguimos marcar", avaliou o técnico. Segundo ele, o problema acabou afetando o desempenho da equipe no segundo período. O diretor de futebol do clube, José Dias, foi mais crítico. "Não marcamos gols no primeiro tempo por causa do preciosismo dos jogadores do setor ofensivo, atacantes e jogadores de meio-de-campo", atacou o dirigente. Para ele, o time tem obrigação de fazer uma apresentação de ?gala? para compensar o fato de ter perdido a oportunidade de garantir a classificação por antecipação (vitória por dois gols do time visitante elimina o jogo de volta na Copa do Brasil). "Vencer por 2 a 0 não será o bastante, o time precisa convencer e ganhar de quatro ou até mais", exigiu. O time do São Paulo, que treinou na manhã desta sexta-feira em Campina Grande, faz um último treino neste sábado no Centro de Treinamento, na capital paulista, antes de enfrentar o Flamengo, domingo, no Maracanã. Segundo Nelsinho, o único jogador que preocupa é o meia Souza, que sentiu dores musculares depois do jogo.