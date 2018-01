São Paulo tenta fechar com Tite A diretoria do São Paulo trabalhará nesta terça-feira para finalizar a novela do novo treinador, que já dura um mês. E espera anunciar a contratação do gaúcho Tite até quarta-feira. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa deverá lhe fazer proposta de cerca de R$ 120 mil, um pouco menos do que recebia Oswaldo de Oliveira. A idéia é apresentá-lo até quinta-feira para que já dirija a equipe no domingo, contra o Bahia, no Morumbi. Mas não está descartada a possibilidade de que Roberto Rojas comande o time mais uma vez. O diretor de futebol Juvenal Juvêncio, embora não diga publicamente, dá como praticamente certo o acordo com o treinador do Grêmio. Não porque já tenha discutido as bases salariais e o tempo de contrato. E sim, porque recebeu informações de que Tite aceitaria um convite do São Paulo. Nesta segunda-feira, não houve nenhum encontro entre Tite e a cúpula são-paulina. Na terça, no entanto, ele o técnico receberá uma ligação de Juvenal Juvêncio. O técnico, que ainda não se desligou do Grêmio, como muita gente no Sul esperava após a derrota para o Figueirense por 2 a 1, admitiu pela primeira vez, nesta segunda-feira, discutir com o São Paulo. Já soube do interesse e comentou o assunto. Deixou claro que não admitirá chegar com a pressão de conquistar títulos. Quer tempo para desenvolver seu trabalho. "Vou sentar e analisar, só não vou aceitar coisas absurdas, como chegar já com a obrigação de conquistar o título brasileiro", comentou o treinador, em entrevista ao jornal gaúcho Zero Hora. Tite acompanhou a pressão pela qual passou Oswaldo de Oliveira e não quer viver situação parecida. O tempo de contrato é um ponto a ser discutido. A atual diretoria só está garantida no poder até abril de 2004, quando ocorrerão as eleições. E depois disso o treinador não terá lugar assegurado. Uma mudança de direção poderá resultar em troca de comissão técnica, como ocorreu com Nelsinho Baptista, há um ano. Tite vai pedir que a diretoria contrate também o auxiliar Cléber Xavier, com quem trabalha no Sul. O treinador gaúcho dirige o Grêmio desde o início de 2001 e sua principal conquista foi justamente naquele ano. Ganhou a Copa do Brasil ao derrotar o Corinthians na final. Uma das maiores frustrações ocorreu na semana passada, quando o time foi eliminado da Libertadores pelo Independiente de Medellín, ao sofrer um gol no último minuto. Se tudo der errado e não houver acordo com Tite, Toninho Cerezo será chamado para uma conversa com a diretoria do São Paulo.