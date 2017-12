São Paulo tenta liberar atacante Kléber Marco Aurélio Cunha, supervisor do São Paulo, disse nesta terça-feira que o São Paulo tentará a liberação de Kléber da seleção sub-20, em função da suspensão de quatro jogos aplicada a Luís Fabiano. "Seria muito interessante para nós que o Kléber voltasse. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa vai tratar desse assunto." Ao saber que o PSV conseguiu a liberação do jogador Leandro Bonfim (foi susbtituído substituído por Carlos Alberto, do Figueirense), Marco Aurélio Cunha mostrou-se mais animado com a possibilidade da liberação de Kléber. "A Copa Sul-Americana é importante e a luta pela Libertadores também. Vamos lutar pelo nosso jogador." O São Paulo, através do advogado José Carlos Ferreira Alves, tenta entrar com efeito suspensivo na CBF, mas todos sabem que é apenas um ato de afirmação, com poucas possibilidades de dar bom resultado. "Eu acho que a suspensão de quatro jogos foi muito dura para o Luís Fabiano. Ele não agrediu fortemente ao Marquinhos e as ofensas à árbitra também não foram pesadas. Agora, vamos esperar que ele volte muito bem contra o Flamengo." Sem Luís Fabiano, o São Paulo terá de recorrer cada vez mais a uns reforços de última hora que têm ajudado o clube. O principal deles é o preparador-físico Nuno Cobra, que trabalhou junto com Ayrton Senna durante grande parte da carreira do tricampeão de Fórmula-1. Ele fez uma palestra de meia hora antes do jogo contra o São Caetano, quando o São Paulo venceu e iniciou sua reação no Brasileiro. "Essencialmente, eu falei para os jogadores que eles precisavam entrar em campo com alegria, com vontade de divertir-se e sem a carga excessiva de vencer os jogos", explicou Nuno Cobra. "Ele não é o único que tem ajudado a gente. O Meligeni e o Raí também conversaram com os nossos jogadores. Toda ajuda é boa, tudo vai nos ajudar nessa luta para ganhar uma vaga para a Libertadores", diz Rojas. Quem está fora mesmo é Alexandre, que sofreu uma luxação no ombro durante o jogo contra o Atlético-PR. "Eu ainda não joguei a toalha, não. Dizem que a recuperação vai durar quatro semanas, mas vou fazer tudo direitinho para tentar voltar pelo menos no último jogo", diz Adriano, com o ombro na tipóia. Toda contusão é ruim, mas a de Alexandre veio em pior momento possível. "Estava ganhando a posição de titular e isso veio atrapalhar muito. Fico triste, mas vou continuar ajudando o pessoal. Vou assistir todos os jogos, vou para o campo com o ônibus da delegação, quero fazer de tudo para dar uma força para a moçada. Nós estamos muito unidos e queremos essa vaga de qualquer maneira", termina Alexandre.