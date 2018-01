São Paulo tenta livrar Leão da pena Revoltado com a suspensão de 60 dias imposta na segunda-feira pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol, por criticar a arbitragem, o técnico Emerson Leão chegou a entregar o cargo à diretoria do São Paulo. Mas os dirigentes do clube não aceitaram sua saída e já preparam recurso para tentar absolvê-lo. Leão foi punido pelas críticas públicas que fez ao árbitro Sálvio Spínola Fagundes Filho após o jogo em que o São Paulo empatou com o União Barbarense, por 2 a 2, no último dia 5, em Santa Bárbara D?Oeste. Por isso, ele não poderá mais ficar no banco de reservas até a última rodada do Campeonato Paulista. Mas a diretoria do São Paulo já trabalha para conseguir um efeito suspensivo até que o recurso do caso seja julgado. "Se for preciso, iremos até o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (no Rio de Janeiro)", avisou o advogado do clube, José Carlos Ferreira Alves. "O fato de reclamar, por si só, não se trata de uma infração porque reclamar não é passível de julgamento. Reclamar é diferente de ofender e atingir a integridade de alguém."