São Paulo tenta manter o embalo O São Paulo entra em campo contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 21h45, em Belo Horizonte, tentando manter a arrancada iniciada há quatro rodadas - desde então, ganhou todos os jogos. Uma vitória contra os mineiros, adversários diretos na tabela do Brasileirão, deixará o time do Morumbi na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. O cenário atual do São Paulo é bem diferente do fim do primeiro turno. Se antes o time resvalava na zona de rebaixamento, agora conta com quatro vitórias consecutivas e está em ascensão. Diante de tal sucesso, ser campeão brasileiro ainda é sonho possível no Morumbi. ?Estamos subindo de degrau em degrau?, disse o lateral Cicinho. ?Ganhamos moral no segundo turno e temos condição de tirar a distância dos líderes. Nosso pensamento ainda é o título.? Mas a equipe do São Paulo terá importantes desfalques nesta quarta-feira, no Mineirão. Artilheiro do time, Amoroso será poupado, por causa de uma inflamação na coxa direita. Os médicos lutam para que ele possa jogar sábado diante do Paysandu, no Morumbi. E o problema maior é mesmo no setor defensivo, já que três zagueiros estão fora de combate: Edcarlos cumpre suspensão, Fabão teve uma inflamação na região do calcanhar e Alex torceu o tornozelo. Por isso mesmo, o técnico Paulo Autuori ainda tem dúvidas na formação do meio-campo: Renan e Diego Tardelli podem entrar no lugar de Amoroso. Certa é a presença de Flávio no setor defensivo.