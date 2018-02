São Paulo tenta manter zagueiro Miranda para a temporada Depois de perder Fabão para o japonês Kashima Antlers ao término do Campeonato Brasileiro do ano passado, o São Paulo tenta manter o zagueiro Miranda para toda a temporada 2007. O contrato de empréstimo do jogador encerra-se em maio, mas as duas partes já pronunciaram o interesse de estender o vínculo. A diretoria da equipe do Morumbi já fez uma oferta ao Sochaux, da França, para adquirir os direitos federativos do zagueiro. Os franceses, no entanto, não aceitaram a primeira propostas e pedem mais para liberar em definitivo o defensor ? o valor não foi divulgado. "Eles (Sochaux) já deixaram claro que não irão me emprestar novamente. Então São Paulo precisa pagar a rescisão ou eu vou ter de voltar para a Europa", disse Miranda, que chegou ao São Paulo no segundo semestre do ano passado para suprir a saída do uruguaio Diego Lugano, que está no turco Fenerbahçe. O jogador de 22 anos revelou que pretende fazer uma boa campanha na Copa Libertadores da América para transferir-se a um grande clube europeu. "Prefiro ficar aqui no São Paulo a voltar para a França. Espero ficar aqui no Brasil por mais um tempo e depois retornar para uma equipe de mais projeção", comentou o zagueiro, que também sonha em ser chamado pelo técnico Dunga. ?Aqui minhas chances de chegar à seleção são maiores?, acrescentou.