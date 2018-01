São Paulo tenta proteger Falcão O São Paulo já começou a tomar providências para evitar que pressões externas atrapalhem a transição de Falcão ao futebol de campo. A pedido do técnico Emerson Leão, a assessoria de imprensa do clube foi orientada a diminuir a exposição do melhor jogador de futsal do mundo nas próximas semanas. O temor é de que o grande assédio que Falcão vem sofrendo da imprensa por causa de sua situação peculiar possa dificultar sua adaptação.