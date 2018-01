São Paulo tenta recuperar o ritmo Mostrar que o empate diante do União Barbarense por 2 a 2 não passou de uma derrapada no Campeonato Paulista é a missão do São Paulo nesta quarta-feira, às 21h45, diante do São Caetano, no Anacleto Campanella. Considerado por muitos como a equipe melhor armada neste início da competição, o time de Emerson Leão tenta retomar o rumo das vitórias - para isso, tem de quebrar a invencibilidade do adversário no ABC, neste Estadual (3 vitórias) - e embalar de vez para o título como fez Michael Schumacher, em 2004. Após 5 vitórias seguidas, o alemão da Ferrari deixou o 6º triunfo escapar em Montecarlo, segundo ele, por causa de erro de Juan Pablo Montoya, que estava lento de mais no túnel - ambos se chocaram e Jarno Trulli chegou em primeiro no GP de Mônaco. O São Paulo largou no Paulista com 12 pontos em quatro jogos e só não bateu a Barbarense por causa de erros da arbitragem, é o que acusa Leão. Schumacher, depois de reclamar muito do colombiano, deu um passeio no GP seguinte, em Nurburgring, disparando rumo ao pentacampeonato. "Vamos encontrar dificuldades, mas não podemos mais perder pontos", afirma o lateral Cicinho, revelando que sua equipe vai para cima do adversário, o agredir para não ser sufocado. "Temos de embalar a qualquer custo, e se vencermos daremos um passo muito importante ao título, pois depois temos quatro jogos em casa (contra Atlético Sorocaba, Palmeiras, Portuguesa Santista e Corinthians)", declarou. "Vivemos fase de necessidade. Perdemos dois pontos fora do programa e temos de recuperá-los de qualquer jeito," endossa Leão. Leão quer ver o São Paulo pontuando o máximo possível agora para ter gordura quando o time entrar na reta final do Paulista e estiver, ao mesmo tempo, dando a largada na Taça Libertadores. E para o duelo do ABC, o treinador definiu o time com Danilo na vaga de Velber, afastado por mais duas semanas por causa de contusão muscular. Na defesa Alex seria o substituto natural de Lugano, suspenso. Mas o treinador deve optar por Edcarlos, que voltou da seleção sub-20 e, ao contrário de Alê, não foi liberado para as férias. "O Leão gosta de zagueiro que não brinca, que dá chutão e justamente do jeito que eu gosto." Mas e as férias? "Todos os meus amigos estão jogando, não vou ter com quem sair", garante. "Quero mais é ficar jogando."