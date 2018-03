São Paulo tenta resgatar moral no Morumbi Esquecer a derrota de quinta-feira, em Quito, para a Liga Deportiva Universitária (LDU) por incontestáveis 3 a 0 não será fácil para jogadores nem para torcedores. Mas é preciso tentar recuperar parte do astral perdido no Equador, insistem os dirigentes e o técnico Cuca. Esse é o principal objetivo para a partida deste domingo, às 17 horas, contra o União Barbarense, no Morumbi. O clima no vôo que trouxe a delegação de volta ao Brasil na sexta-feira, era de tristeza, como não poderia deixar de ser. Só que o desânimo não era proporcional ao de um tropeço de primeira fase de Libertadores, mas sim de final de Copa do Mundo. Vários fatores pesaram: o fato de o time ter deixado escapar longa invencibilidade de nove jogos, o placar elástico e o distanciamento do primeiro lugar do Grupo 4 da competição continental. A preocupação da comissão técnica é de que o baixo astral dure mais do que cinco dias e atinja a quarta-feira, quando o São Paulo vai receber a LDU no Morumbi. Nova derrota poderá ser fatal. Por isso, Cuca, como bom psicólogo e motivador a exemplo do que sempre fez Luiz Felipe Scolari, já trata de pôr pimenta no confronto com os equatorianos. Em suas entrevistas, dá a entender de que a equipe foi desrespeitada em Quito e de que faz questão de responder na bola. Com isso, procura mexer com o brio de seus atletas. Marco Aurélio Cunha, superintendente de Futebol, aposta que o grupo vai se refazer rapidamente do escorregão do meio de semana, por contar com gente experiente e acostumada a situações difíceis, como Rogério Ceni e Luís Fabiano, os alicerces do time. A partida diante do União Barbarense pode servir para que os jogadores resgatem a confiança - ou parte dela. E também para que alguns reservas tenham chance de mostrar serviço. "Espero jogar", afirmou o zagueiro Diego Lugano, que iniciou o ano como titular, mas perdeu a vaga para Rodrigo. Depois dos dois gols de cabeça sofridos pela equipe contra a LDU, o uruguaio aparece com boas possibilidades de ganhar uma posição. O São Paulo, com 19 pontos, já está classificado para as quartas-de-final do Campeonato Paulista e não perde mais a primeira colocação do Grupo 1. A Ponte Preta ainda pode atingir a mesma pontuação, mas, mesmo assim, continuaria atrás no primeiro critério de desempate, o número de vitórias. Cuca deve, assim, poupar alguns titulares, embora a preferência da diretoria fosse pela utilização da força máxima. Rogério Ceni, com dores na coxa direita, pode ser um dos que ficarão fora. Luís Fabiano tampouco tem presença confirmada.