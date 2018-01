São Paulo tenta salvar ano em Goiânia e ir à Copa Libertadores

O São Paulo está a um empate de garantir vaga na Copa Libertadores e por essa missão, joga contra o Goiás, no Serra Dourada, neste domingo, no Campeonato Brasileiro. O objetivo de jogar a competição continental é considerado no clube do Morumbi um grande feito depois de um ano com renúncia de presidente, troca de diretoria, saídas de jogadores e passagem de quatro técnicos.

O jogo pode ser o último compromisso oficial antes da aposentadoria de Rogério Ceni. O goleiro de 42 anos não deve jogar, mas estará em Goiânia para auxiliar os companheiros a terminarem o ano com a classificação. Dênis será o titular e a equipe terá as entradas de Edson Silva na zaga e Alan Kardec no ataque. Os dois substituem, respectivamente, Rodrigo Caio (suspenso) e Luis Fabiano (machucado).

Em uma das maiores lutas por um lugar no chamado ‘Grupo dos 4’ que se classificam à Libertadores, São Paulo e Internacional são os únicos que chegam à última rodada ainda na briga, que contou com uma série de equipes que ficaram pelo caminho, como Sport, Santos, Cruzeiro, Atlético-PR e Palmeiras – que se garantiu no torneio sul-americano com a conquista da Copa do Brasil.

Para se garantir na quarta colocação, o São Paulo enfrenta o Goiás no Serra Dourada. Se vencer, confirma o posto. Caso empate, apenas uma improvável vitória do Internacional em cima do Cruzeiro por sete gols de diferença faria o time ser ultrapassado pelos gaúchos na tabela. O Colorado precisa vencer o Cruzeiro e torce por uma derrota do Tricolor paulista para se classificar à Libertadores – foi semifinalista do torneio nesse ano.

O São Paulo do técnico Milton Cruz vai tentar apostar no desespero do adversário. O Goiás fez promoção de ingressos para receber no Serra Dourada uma boa presença de público para evitar o rebaixamento. O vice-lanterna da competição precisa ganhar e torcer por tropeços de Avaí, Figueirense e Vasco.

FICHA TÉCNICA

GOIAS X SÃO PAULO

GOIÁS: Renan; Gimenez, Fred, Alex Alves e Rafael Forster; Ygor, Patrick, Willian Kozlowski e Vladimir; Bruno Henrique e Erik. Técnico: Danny Sérgio.

SÃO PAULO: Dênis; Bruno, Lucão, Edson Silva e Carlinhos; Hudson, Thiago Mendes, Ganso, Michel Bastos e Alexandre Pato; Alan Kardec. Técnico: Milton Cruz.

Juiz: Ricardo Marques Ribeiro

Local: Serra Dourada, em Goiânia

Horário: 17h

Transmissão: Globo, Band e SporTV 2