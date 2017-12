São Paulo tenta se recompor sem Kaká O São Paulo já não tem mais seu ídolo. Nesta segunda-feira, no primeiro treino sem Kaká, que foi negociado com o Milan (Itália), o sentimento do clube foi de que será impossível substituir o jovem meia. O técnico Rojas foi claro: "O Kaká não vai ter substituto". Segundo ele, os jogadores que ocuparação a posição deixada pelo meia farão o possível para a torcida não sentir saudades do grande ídolo são-paulino dos últimos anos. "Mas é muito difícil achar algum garoto com tamanha capacidade", constatou o treinador. Para o jogo de quarta-feira, contra o Fortaleza, caberá ao garoto Aílton, de 19 anos, a difícil missão de ocupar a posição de Kaká, armando as jogadas da equipe. "Ele vem treinando bem. Vamos ver como ele vai no jogo e, quem sabe, pode se firmar como titular", disse Rojas. Aílton, modesto e monossilábico, prefere evitar qualquer tipo de comparação. "Eu não vou substituir ele, quero apenas mostrar meu valor", disse o jogador. "O Kaká vai fazer muita falta aqui no São Paulo." Rojas lembrou, no entanto, que Kaká teve um ano bastante conturbado e não pôde ter uma boa seqüência de jogos no time do São Paulo. Logo, concluiu o treinador, a situação não muda muito. "Mas é claro que é ruim não poder contar com um atleta como ele", disse. O treinador também admitiu que sem um meia talentoso o percurso são-paulino daqui para a frente tende a ser mais trabalhoso. Ricardinho, contundido, seria a solução, mas o meia ainda não foi sequer liberado pelos médicos. Rojas revelou que não espera contar com o jogador nem mesmo para a rodada do fim de semana. "Agora é achar soluções, porque o Kaká já faz parte do passado", finalizou o técnico. Contra o Fortaleza, no Ceará, o São Paulo entrará em campo com três zagueiros (Diego Lugano, Júlio Santos e Jean). Fábio Simplício será testado na lateral-direita, já que Leonardo está suspenso. Outra baixa na equipe deverá ser o lateral Fabiano, que será julgado quarta-feira pelo STJD por causa da expulsão contra o Internacional, no dia 2. Para o lugar do atacante Luís Fabiano, Rojas deve optar por Rico ou Kléber.