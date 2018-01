São Paulo tenta segurar Maldonado A prioridade do São Paulo é renovar o contrato de Maldonado, que termina em 31 de março. E a prioridade de Maldonado é receber um bom aumento para continuar no clube. Nesta quinta-feira, o chileno disse que não tem pressa em tratar de seu futuro. ?Não vejo motivo para tratar da renovação agora. Tenho um bom tempo pela frente." E nesse bom tempo - dois meses e meio - Maldonado fará de tudo para conseguir uma transferência para o exterior. ?Nunca escondi de ninguém que tenho o sonho de jogar na Europa. E meu estilo de jogo, de bastante marcação, pode fazer sucesso por lá. Por esse motivo, meu procurador está tentando alguma coisa." O procurador de Maldonado é bastante conhecido na Europa. É Ivan Zamorano, artilheiro da seleção chilena, que atuou na Inter de Milão e no Real Madrid.