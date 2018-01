São Paulo tentou contratar Argel A diretoria do São Paulo tentou a contratação do zagueiro brasileiro Argel, que atualmente defende o Benfica, de Portugal. A informação foi prestada pelo próprio jogador em entrevista à Rádio Jovem Pan, nesta quarta-feira. O zagueiro - que atuou pelo Inter de Porto Alegre, Santos e Palmeiras, entre outros clubes - contou que foi procurado por um empresário que se dizia enviado pela diretoria do Tricolor. Segundo esse empresário - que Argel não quis revelar o nome - os dirigentes do São Paulo tinham pressa e precisavam acertar a transferência imediatamente. ?Respondi a ele que neste momento seria impossível. Prometi que iria ficar até o final do meu contrato (termina em junho) e pretendo cumprir minha promessa?, disse Argel. ?Depois disso, podemos conversar?, acrescentou.