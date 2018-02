São Paulo terá 2 desfalques na Vila Três gols e a classificação praticamente garantida para a final do Campeonato Paulista não foram motivo de festa para o atacante Luís Fabiano. ?Não posso ficar muito feliz porque senão tomo cartão. Mas a comemoração foi legal assim mesmo", afirmou o jogador, ciente de que terá de se controlar para evitar a ?marcação especial" das arbitragens após várias expulsões ao longo da carreira. O centroavante, que saiu de campo aplaudido no segundo tempo, confessou que os gols foram um alívio. ?Passei uma semana intranqüila depois que saí de campo vaiado", comentou, em uma referência às críticas da torcida no jogo contra o Santo André. Outro que saiu de campo especialmente satisfeito foi Júlio Baptista, que abriu o placar. ?Valeu a pena ter treinado faltas. Vamos chegar no segundo jogo no mesmo ritmo que é para não deixar dúvidas." Ricardinho e Fábio Simplício, que tomaram o terceiro cartão amarelo, estão suspensos para o jogo de domingo. Pepe mudou o esquema da Portuguesa Santista, que em todo Paulista havia sofrido apenas dois gols, temendo as jogadas aéreas do São Paulo, mas acabou surpreendido pelas tabelas próximas da área. ?Não entramos em campo", admitiu o volante Fabrício. ?Ficamos muito atrás", reclamou o meia Souza para quem ?nem pedindo para o Padre Cícero" será possível reverter o resutado. Para o goleiro Maurício, a derrota foi definida no primeiro tempo. ?Agora é fazer um bom resultado lá na Baixada para não ficar tão feio."