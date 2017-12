São Paulo terá 3 atacantes contra Sorocaba O São Paulo deverá, pela primeira vez na temporada e nos últimos meses, iniciar uma partida com três atacantes. Será neste sábado, contra o Atlético Sorocaba, no Morumbi. O técnico Cuca está disposto a escalar Jean, contratado da Ponte Preta no início do ano, ao lado de Luís Fabiano e Grafite para dar mais poder ofensivo ao time e melhores opções ao meio-campo na armação das jogadas. A chance para o jovem de 23 anos surgiu com a suspensão de Fábio Santos. Gustavo Nery, que vinha atuando na meia, voltará à posição de origem ? a lateral-esquerda. E, assim, abriu-se um lugar na frente. Não é uma chance qualquer. Se for aprovado, tem boas possibilidades de permanecer entre os titulares no confronto de quinta-feira, contra o Cobreloa, pela Libertadores. Um sonho para quem, no fim de 2003, lutava contra o rebaixamento. ?Não acreditava muito na possibilidade de vir para o São Paulo, foi uma boa surpresa para mim?, contou, com o sotaque caipira de quem nasceu em Campinas. Apoiado pela mulher, Cléia, com quem se casou há dois anos, Jean, que concluiu o 1º grau escolar, confia em bom desempenho, embora ainda não tenha exibido futebol brilhante nas vezes em que entrou na equipe ?ambas na segunda etapa ?, contra o Alianza Lima, pela Libertadores, e diante do Corinthians. ?Mas precisamos jogar com seriedade, porque o time do Atlético Sorocaba não é tão ruim. Se vencermos por 1 a 0, já estará bom.? Expectativa ? A diretoria espera pelo menos 40 mil pessoas no Morumbi para o jogo com o Cobreloa. E pôs à disposição do público 46 mil ingressos, que começarão a ser vendidos na segunda-feira. Muitos são-paulinos, porém, estão reclamando. Acham que o número de entradas deveria ser aumentado. Os dirigentes estudam a possibilidade de elevar a carga para cerca de 70 mil. O meia Vélber deixou o Hospital Nove de Julho e se recupera bem de uma erisipela na perna direita. O atleta continua se tratando com antibiótico e só deve retornar às atividades em dez dias.