São Paulo terá camisa preta em homenagem à Chapecoense no domingo

O São Paulo confirmou nesta quarta-feira que vai enfrentar o Santa Cruz, domingo à tarde, no Pacaembu, com um uniforme preto em homenagem à Chapecoense. A camiseta terá a inscrição "#ForçaChape" no peito e na parte superior das costas, enquanto que o símbolo do clube de Santa Catarina estará do lado direito do peito, com o do próprio São Paulo à esquerda.

Além disso, as camisas trarão os nomes de jogadores da Chapecoense, como Caramelo, atleta morto no acidente aéreo da semana passada e que tinha seus direitos federativos ainda ligados ao São Paulo. Por fim, na manga direita haverá um patch em referência aos 71 mortos e na esquerda o escudo da Chapecoense em preto e branco, com uma fita representando o luto.

Em acordo com os patrocinadores do São Paulo, nenhuma marca será mostrada no uniforme. "A ação foi encampada pelos parceiros Prevent Senior, Corr Plastik, Fiap, Joli, Poty e Tim, que abdicaram da exposição das próprias marcas para prestar a devida homenagem à Chapecoense", lembra o São Paulo.

Os shorts e meiões dos atletas de linha também serão pretos. Os goleiros atuarão com uniformes com os mesmos detalhes, mas de cor branca. A partida, às 17h de domingo, está confirmada para o Pacaembu.