São Paulo terá de provar que acertou Agora é sério. Chegou a hora de o São Paulo mostrar que a estratégia adotada no domingo estava certa. O time, que entrou classificado para enfrentar o Santo André, teve a oportunidade de escolher seu adversário nas quartas-de-final do Paulista. E, jogando 25 minutos sem nenhum suor ou inspiração, optou pelo Santo André, escapando do Palmeiras e eliminando o Santos. A aposta estava correta? A resposta será dada hoje a partir das 20h30, no Morumbi (com SporTV ao vivo). Se vencer o Santo André no Morumbi, tudo bem. Leia mais no Jornal da Tarde