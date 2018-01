São Paulo terá de ressarcir empresários O São Paulo vai ter de ressarcir os dois empresários que ajudaram o clube a contratar Ricardinho, em agosto de 2002, por causa da rescisão do vínculo com o meia. Embora ainda não esteja totalmente definida a forma de recompensa, o mais provável é que os são-paulinos lhes dêem parte dos direitos de Luís Fabiano, cerca de 20%. Na prática, eles receberão essa porcentagem na época em que o clube negociar o atacante com o futebol do exterior, o que pode ocorrer ainda neste ano, depois da Libertadores. Os dois investidores são Richard Staub, vice-presidente do Grupo Gradiente, e Antônio Augusto Leite, proprietário de uma transportadora. Eles ficaram irritados com a saída de Ricardinho do Morumbi, pois colocaram do bolso cerca de R$ 1,5 milhão cada e não tiveram nenhum retorno. O restante foi pago pelo São Paulo ao Corinthians. Pessoas ligadas aos empresários disseram que eles chegaram a pensar em acionar o clube judicialmente e pedir indenização de cerca de R$ 3 milhões. O presidente do clube, Marcelo Portugal Gouvêa, garantiu, no entanto, que os avisou desde o fim de semana que Ricardinho poderia sair e agendou uma reunião para tratar do assunto. O encontro foi realizado na noite de quinta-feira. "Acho plenamente justo que eles recebam recompensa, porque fizeram investimento para quatro anos, e menos de dois foram cumpridos", afirmou Marcelo Portugal Gouvêa, referindo-se à saída do jogador ocorrido nesta semana. "É justo que se transporte o investimento para outro jogador, mas ainda não definimos." O acordo será fechado na próxima semana e o jogador em questão deverá mesmo ser Luís Fabiano. O contrato entre Ricardinho e São Paulo nunca foi divulgado pela diretoria, respeitando, segundo os dirigentes, cláusula de confidencialidade. A oposição, liderada pelo conselheiro Adhemar de Barros, chegou a pedir que o documento fosse apresentado ao Conselho Deliberativo. Foi feita votação, mas a situação saiu vencedora e, assim, a situação se manteve desobrigada a mostrar os papéis.