São Paulo terá dois reforços em Buenos Aires O artilheiro Luís Fabiano é a principal novidade da equipe do São Paulo para a partida desta quarta-feira, contra o River Plate, em Buenos Aires, no primeiro jogo das semifinais da Copa Sul-Americana. Outro que retorna a equipe é o zagueiro Jean, que não atuou no último domingo por ter sido expulso contra o Atlético Paranaense. Luis Fabiano diz estar bastante estimulado pela volta ao time, já que está suspenso para as próximas duas partidas no Campeonato Brasileiro, contra Ponte Preta e Internacional. "Ficar de fora é muito ruim para nós jogadores, estou com fome de bola e ansioso em poder jogar novamente pelo São Paulo", disse ele. O técnico Roberto Rojas, no entanto, tem um problema. Para a vaga de Kléber, na seleção sub-20, o técnico escalaria Diego Tardelli, mas o jogador reclamou de dores na região lombar e pode ficar de fora. "Espero me recuperar a tempo e manter a média dos últimos jogos", completou. O São Paulo embarca para a Argentina na tarde desta terça-feira.