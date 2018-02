São Paulo terá ?jogador do presidente? Uma contratação polêmica. É isto o que o presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, prepara para reforçar o time de Emerson Leão, em 2005. No entanto, o dirigente não dá nenhuma pista sobre o tal "jogador do presidente", expressão que ele mesmo gosta de usar ao tratar do assunto. "Posição? Nacionalidade? Aí, vocês (jornalistas) já estão querendo saber demais", desconversa. O "jogador do presidente" não dependeria da aprovação de Leão, assim como os outros nomes que fazem parte da lista de reforços da diretoria do São Paulo. "O treinador tem todo o direito de não gostar do jogador, mas quem decide isso (a contratação) é a diretoria", garante Gouvêa. "Eu quero o Leão aqui por mais cinco anos. Mas já pensou se deixamos de contratar e, de repente, o treinador vai embora por qualquer problema? Não podemos deixar a oportunidade passar." O próprio presidente reconhece que a contratação será outra surpresa da diretoria, assim como foi a chegada de Lugano, em 2003. Na época, a contratação do zagueiro uruguaio caiu como uma bomba. Além de desconhecido, Lugano veio sem o aval do então técnico Oswaldo de Oliveira. Apesar do investimento, o técnico desprezou o uruguaio pelo resto da temporada. Lugano só teve chance quando Roberto Rojas assumiu o lugar de Oswaldo. Por ironia, hoje Diego Lugano é uma das unanimidades no Morumbi e já até ganhou a confiança dos torcedores - passou a ser um dos ?intocáveis? de Leão. A surpresa de Gouvêa também não custaria nenhum absurdo aos cofres do clube. O presidente nem pensa em gastar "rios de dinheiro" para trazer um atleta que ainda dependeria da aceitação de Leão para jogar. E mesmo que fosse um jogador de renome, como por exemplo o argentino Tevez, contratado pela parceria Corinthians/MSI, o São Paulo não estaria disposto a investir pesado. "Com US$ 22 milhões, eu contrataria uns cinco ou seis bons jogadores e ainda guardaria um dinheiro para tratar de algumas reformas no clube", admitiu o presidente. Apesar de não dar nenhuma pista, o "jogador do presidente" seria um meia ou, em última caso, um atacante. A defesa passou a ser a "menina dos olhos" de Gouvêa. Além de Fabão, Rodrigo e Lugano, ele faz questão de também elogiar os reservas Edcarlos e Alex. Para fortalecer o ataque, com a saída ou não de Grafite, Marcelo Portugal Gouvêa ratificou que Luizão é o primeiro nome da lista. "Assim que ele terminar o tratamento (no joelho direito) e o departamento médico der o sinal verde, nós sentaremos para conversar", diz. Restaria, somente, um jogador para o meio-de-campo. Um atleta sem características de volante, mas sim um que se apresente mais ao ataque para auxiliar Danilo. O desfecho do mistério, porém, só deverá acontecer no início de janeiro.